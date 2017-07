Тръмп и Путин имали още една среща по време на форума на Г-20 в Хамбург

Президентите на САЩ и Русияса имали втора среща по време на, за която не е било съобщено, предаде Ройтерс, като се позовава на източник от Белия дом.Двамата лидери п, която продължи повече от два часа. На нея бяха обсъдени въпроси отВечерта на същия ден Путин и Тръмп разговаряли по време на официална вечеря за участниците в срещата на върха и техните съпруги. Путин бил седнал до първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Към края на вечерята американският президент отишъл до тях и започнал разговор с руския си колега. За този разговор не беше официално съобщено.

Първи за въпросната среща съобщи основателят и ръководител на международната консултантска компания "Юрейша груп" Иън Бремър, в интервю за агенция Блумбърг вчера, предаде ТАСС. По думите на Бремър тазисе състояла вечерта и. На разговора присъствал само руският преводач на Путин. Липсата на американски преводач озадачила други лидери на вечерята, отбелязал Бремър, който окачествил това като "нарушение на протокола за национална сигурност", съобщи Ройтерс.Източникът от Белия дом заявил, че двамата лидери са използвали руския преводач, защото американският преводач не говорел руски."За всяка двойка (лидер със съпругата си) имаше само по един преводач. Американският преводач, съпровождащ президента Тръмп, говореше японски език. Когато Тръмп разговаряше с Путин, те използваха помощта на руския преводач, защото американският не знаеше английски", обясни представителят на Белия дом, цитиран от ТАСС.

Fake News story of secret dinner with Putin is "sick." All G 20 leaders, and spouses, were invited by the Chancellor of Germany. Press knew!

The Fake News is becoming more and more dishonest! Even a dinner arranged for top 20 leaders in Germany is made to look sinister!