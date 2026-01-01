Земетресение с магнитуд 6,2 беше усетено в Западна Япония, но няма риск от цунами, предадоха световните агенции, като се позоваха на японските сеизмолози. Последвал е и вторичен трус с магнитуд 5,1.

Епицентърът е бил в източната част на префектура Шимане на дълбочина от 10 километра.

Четирима души в град Мацуе, префектура Шимане, са били откарани в болница заради падания и други наранявания, получени по време на труса. Градските власти съобщиха за щети по покривите на няколко къщи, предаде Xinhua.

Surveillance camera footage shows the Shimane Nuclear Power Station shaking as a 6.2-magnitude earthquake strikes western Japan.#Japan #Earthquake pic.twitter.com/mT1u52OVnA — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 6, 2026

В град Сакайминато в съседната префектура Тотори местната полиция е получила сигнали за появили се пукнатини по пътищата. В град Фукуяма в префектура Хирошима, разположен южно от епицентъра, двама души са ранени вследствие на земетресението, се казва в съобщението.

В средата на декември друг трус - с магнитуд 6,7, удари североизточната част на Япония. То доведе до издаването на предупредителна информация за цунами от Японската метеорологична агенция. За щастие, се размина без това явление и последици.