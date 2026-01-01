/ iStock photos/Getty images

Земетресение с магнитуд 6,2 беше усетено в Западна Япония, но няма риск от цунами, предадоха световните агенции, като се позоваха на японските сеизмолози. Последвал е и вторичен трус с магнитуд 5,1.

Епицентърът е бил в източната част на префектура Шимане на дълбочина от 10 километра.

Четирима души в град Мацуе, префектура Шимане, са били откарани в болница заради падания и други наранявания, получени по време на труса. Градските власти съобщиха за щети по покривите на няколко къщи, предаде Xinhua.

 

 

В град Сакайминато в съседната префектура Тотори местната полиция е получила сигнали за появили се пукнатини по пътищата. В град Фукуяма в префектура Хирошима, разположен южно от епицентъра, двама души са ранени вследствие на земетресението, се казва в съобщението.

В средата на декември друг трус - с магнитуд 6,7, удари североизточната част на Япония. То доведе до издаването на предупредителна информация за цунами от Японската метеорологична агенция. За щастие, се размина без това явление и последици. 

