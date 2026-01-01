Най-малко трима души загинаха, а близо 20 пострадаха при пожар в здание в предградие на унгарската столица Будапеща днес, предаде Асошиейтед прес, като се позова на унгарските власти.

Пожарът в Будакеси, на около 8 километра западно от Будапеща, е обхванал двуетажна сграда в ранните часове на деня, но е потушен от столични пожарникари, съобщи Националната генерална дирекция за управление на бедствия на Унгария.

На мястото са били изпратени повече от 40 парамедици и 18 линейки.

Огнеборците са извадили няколко оцелели и са изнесли 3 газови бутилки от сградата. Под срутения покрив са открити телата на трима души, двама мъже и една жена, съобщи говорител на органа за управление на бедствия.

Медицинските екипи са оказали помощ на 22 души, които са пострадали, като четирима от тях са с животозастрашаващи наранявания. Пострадалите са били транспортирани до 8 болници в Будапеща за по-нататъшно лечение.