Жена е била осъдена на три години затвор и глобена 10 000 евро за причиняване на горски пожар поради небрежност на гръцкия остров Хиос, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Жената, която работела като домашна помощничка, е била осъдена по бърза процедура. Според предишни медийни публикации тя е с грузинско гражданство.

Присъдата не може да бъде заменена с глоба и се очаква тя да бъде прехвърлена в затвора Коридалос край Атина.

Пожарът беше един от петте, които избухнаха на острова през последните дни. Според местните медии жената признала, че хвърлила цигарата си на земята в зоната на Лептопода около 10:00 ч. сутринта на 23 юни - малко преди да избухне пожарът. Тя казала на властите, че се опитала да изгаси огъня с крак и се извинила за последствията.

Тя била идентифицирана посредством сведенията на неин колега, който я видял да изхвърля боклук в района, когато започнал пожарът.

Днес нов горски пожар е избухнал в района на Палеа Фокея в източната част на областта Атика. Огнената стихия е обхванала къщи и е предизвикала спешна евакуация на пет населени места.

