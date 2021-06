Великобритания поиска отлагане на търговски проверки след Брекзит

ще се насочат към, които не са успели да получат навремеслед Брекзит (т.нар.), и ще ги експлоатират, предупреждават неправителствени организации. Според тях десетки хиляди ще пропуснат крайната дата за това, която е тази седмица, предаде Ройтерс.Европейските граждани, които пропуснат крайния срок за кандидатстване за този статут, а именно, се очаква да загубят правото си на работа и социални плащания, а правозащитници и юристи се опасяват, че неяснотата около новите правила за имиграция ще позволят на престъпници да затегнат хватката си върху"Тези, които правят така, че робството и трафикът на хора все още да съществуват, се възползват от подобни неща (като крайния срок за придобиване на статут за уседналост)", каза Люк Пайпър от организацията "Трите милиона" (the3million). Тя е НПО, защитаваща правата на гражданите на ЕС във Великобритания. "Мисля, че това ще има тежки последствия за уязвимите хора. Престъпниците може да кажат на хората: "Изпуснахте крайния срок, загазили сте, полицията ще ви депортира, останете с нас - ние ще ви предпазим", каза той пред Ройтерс.Досега над 5,6 млн. граждани на ЕС са подали заявление за статут на уседналост във Великобритания, но много хора - в това число жертви на трафик на хора - не знаят за този краен срок и се сблъскват с езикова бариера или липса на достъп до правна консултация, казват юристи.Карита Томас, адвокат по дела за имиграция към благотворителна организация Звено за борба срещу трафика на хора и трудовата експлоатация (ATLEU), предоставяща правна защита на хора, преживели трафик, заяви, че крайният срок ще създаде опасна ситуация, при която, които са го пропуснали."Трафикантите са много умни и наясно как работи имиграционната система", каза Томас, която призова правителството да отмени крайния срок. "Те могат да използват всеки краен срок като мярка за принуда", предупреди тя.Британското вътрешно министерство заяви, честига за това да има уважителна причина."Имаме добре установена процедура за приоритизиране на случаите на уязвими кандидатстващи, включително на жертви на съвременно робство", заяви говорител на ведомството.Но според правозащитници жертвите на трафик и робство няма да знаят, че могат да кандидатстват и след крайния срок, и, че не е ясно след кой момент тези закъснели заявления няма вече да бъдат разглеждани.Елиза Стаховска от неправителствената организация "Надежда за справедливост" (Hope for Justice) заяви, че въпросът се усложнява от факта, че жертвите често пъти не разполагат с документи, с които да покажат откога са във Великобритания, а пандемията от COVID-19 е затруднила достъпа до консултантска помощ за имигрантите.Противоепидемичните ограничения и икономическите сътресения са намалили вероятността жертвите на трафик в Обединеното кралство да получат помощ и са ги поставили под заплахата да изпаднат в още по-голяма зависимост, казват правозащитници.През миналата година най-малко 10 613 потенциални жертви са били насочени за помощ към вътрешното министерство, а по оценки на съвместно изследване от миналата година на благотворителната организация "Справедливост и грижа" (Justice and Care) и мозъчния тръст Център за социална справедливост (Centre for Social Justice)Много от жертвите са от страни от ЕС катои могат да бъдат, заводи и на строителни обекти, в сексуалната търговия или за домашно робство.