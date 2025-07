Когато чуем за самолет от съветско време, често си представяме здрава машина, която е все още в експлоатация. Такъв е и Антонов Ан‑24 — легенда от небето, която лети вече над 60 години.

Но напоследък тази легенда не вдъхва сигурност, а по-скоро тревога. Днес всички световни медии гръмнаха с новината: пътнически самолет Ан‑24 на Angara Airlines изчезна над Сибир с 49 души на борда. Няма оцелели.

Руски пътнически самолет се разби в Амурска област, няма оцелели

Само два месеца по-рано, друг Ан‑24 отново на Angara се подхлъзна по пистата в Иркутск и за малко не се заби в бензиностанция. Този път без жертви, но с много стрес и въпроси.

Какво всъщност е Ан‑24?

Ан‑24 е съветски турбовитлов самолет, създаден през 1959 г., когато космосът беше нова граница, а гражданската авиация — гордост на всяка страна от Източния блок. Бил е замислен като здрав и непретенциозен самолет за регионални полети, способен да каца на кални летища и да работи в минус 40 градуса.

С над 1 300 произведени броя (основно между 1961 и 1979 г.), Ан‑24 се е превърнал в икона на авиацията в СССР, а по-късно — и в Китай, където е продължен под името Y‑7 и по-модерната му версия MA60.

Колко катастрофи е имало?

През годините са регистрирани над 150 сериозни катастрофи, с повече от 2 000 загинали. Само от 2000 г. насам инцидентите са над 60. Повечето се дължат на комбинация от:

Това не са просто числа, а съдби. И всеки нов случай — като този днес — напомня, че колкото и здрав да е самолетът, времето му неумолимо изтича.

#BREAKING : An-24 Aircraft Vanishes from Radar in Russia’s Far East, Confirmed by Amur Region Governor



An An-24 aircraft disappeared from radar just a few kilometers from the airport near Tynda, shortly after departing from Blagoveshchensk, according to the Amur Region… pic.twitter.com/Rg1Jt2sOEH