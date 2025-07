Пътнически самолет Ан-24 се разби в Амурска област. Според предварителни данни всички на борда на самолета са загинали. Това съобщиха за ТАСС от службите за спешна помощ.

„По предварителна информация, всички са загинали. Засега хеликоптерът с екипа спасители не може да кацне в района на катастрофата – теренът е труднодостъпен, планински склон. На мястото има пожар“, заяви източникът на агенцията.

Самолет Ан-24, на авиокомпания "Ангара", изчезна от радарите малко след излитането си от Благовещенск, съобщава информационна агенция Интерфакс. Самолетът е изпълнявал полет за град Тинда в Амурска област, граничеща с Китай.

Според губернатора на Амурска област той е бил на няколко километра от дестинацията си, когато е загубил контакт с контролната кула.

#BREAKING : An-24 Aircraft Vanishes from Radar in Russia’s Far East, Confirmed by Amur Region Governor



An An-24 aircraft disappeared from radar just a few kilometers from the airport near Tynda, shortly after departing from Blagoveshchensk, according to the Amur Region… pic.twitter.com/Rg1Jt2sOEH