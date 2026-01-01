Във Франция продължават протестите, породени от смъртта на 11-годишната Лиана, пише Бе Еф Ем Те Ве. Момичето изчезна безследно на 29 май от Фльоранс и тялото й беше открито на 4 юни в изоставен селскостопански обект. Във връзка със смъртта на детето беше задържан 41-годишният Жером Барела, срещу когото са подавани в миналото сигнали за посегателства и изнасилване над непълнолетни момичета, които не са довели до арест или присъди.

Жером Барела беше арестуван, след като стана ясно, че момичето е било видяно в неговата кола в деня на изчезването. Разследването показа, че Барела е чакал и всеки ден Лиана пред училището й и е носил закуски. По време на рожден ден на собствената си дъщеря, с която Лиана била приятелка, той се държал с Лиана по фриволен начин и това е накарало родителите й да прекъснат всякакви връзки с това семейство, разказва майката на мъртвото дете.

Вчера в ареста беше изпратен и братът на Барела, срещу когото има жалба за посегателства в продължение на 10 години над приятелката му.

Аутопсията на трупа на Лиана не показа от какво е починало детето. Правят се допълнителни анализи.

Случая породи голямо възмущение във Франция и повдигна въпроси относно работата на съдебната система.

В неделя във Фльоранс имаше многохилядно шествие в памет на момичето и в знак на протест срещу правосъдната система в страната.

Вчера пък имаше протестна акция пред прокуратурата на град Ош, която през годините е била сезирана за предполагаемите посегателства, извършвани от Жером Барела, но за която се смята, че не е била достатъчно ефективна. По време на протеста демонстрант се покатери по статуята на Темида пред сградата на прокуратурата и завърза очите й с бяла кърпа, след което постави в подножието й розова детска играчка, а в ръката на статуята закрепи табела, на която пишеше "Анатомия на едно убийствено мълчание", под което беше изписано името на Лиана, съобщават Бе Еф Ем Те Ве и "Радио Хит Еф Ем".

Протест вчера имаше и в Париж пред министерството на правосъдието. В него се включиха активистки от феминсткото движение „Фемен". Те бяха изписали върху гърдите си и върху плакати "Случаят Лиана е държавен въпрос" и "Погребвате нашите жалби и нашите деца". В протеста участва и дъщерята на Жизел Пелико, французойката, която в продължение на десет години и е била дрогирана от съпруга си, за да бъде изнасилвана от непознати мъже, които той е набирал в интернет и която се превърна в икона на борбата срещу насилието над жените и момичета във Франция.

Вчера министърът на правосъдието на Франция Жералд Дарманен заяви, че 70 000 жалби и сигнала за посегателства над непълнолетни в страната ще бъдат преразгледани.

Още в края на миналата седмица президентът на Франция Еманюел Макрон увери, че ще бъде потърсена отговорност на онези, за които им съмнения, че не са действали така, че да бъде предотвратена смъртта на Лиана.

Случаят с детето идва в момент, в който Франция е разтърсена и от обвиненията на редица жени срещу певеца Патрик Брюел. Вчера той беше арестуван, а негови турнета, спектакли и други изяви бяха анулирани в последно време заради обвиненията в сексуални посегателства, отправени към него.