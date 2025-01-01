Земетресение с магнитуд 3 по Рихтер бе регистрирано тази сутрин близо до град Петриня в Централна Хърватия, съобщават хърватските медии.

Трусът е бил усетен в 7:05 часа местно време (8:05 часа бълг. време), като епицентърът е бил на 19 км югоизточно от град Петриня по данни на Сеизмологичната служба на Република Хърватия. Интензитетът в епицентъра е оценен на ниво III-IV по Европейската макросеизмична скала.

Макар и слабо, земетресението е предизвикало безпокойство сред местните жители, тъй като градът и Сисачко-Мославачка област тежко пострадаха на 29 декември 2020 г. по време на известното като Петринско или Бановинско земетресение. Тогава епицентърът бе на само 3 км югозападно от град Петриня, а максималната интензивност на земетресението бе оценена на VIII (силно разрушително) до IX (разрушително) по Европейската макросеизмична скала (EMS). Седем души загинаха, петима от тях в село Майски поляни, а останалите в село Жажина и град Петриня. Пострадаха и сгради в столицата Загреб. Последва серия от няколкостотин труса, най-силното от които бе с магнитуд 5 по Рихтер. Тогавашният кмет на Петриня, Даринко Думбович, заяви, че половината от града е разрушен.

На 30 декември 2020 г., Министерският съвет на Република България отпусна 100 000 евро в помощ на Хърватия за възстановяване от земетресението. Отпуснатите средства отиват целево за възстановяване на две емблематични сгради, които са свързани с българската история. Първата е Горноградска гимназия. За нея бяха отпуснати 50 000 евро, а втората сграда е Хърватската академия на науките и изкуствата, която получи също 50 000 евро. На 1 януари 2021 г. Хърватия получи и първите доставки хуманитарна помощ от България с три полета на военно-транспортни самолети С-27J „Спартан“, натоварени със сгъваеми легла, матраци и радиатори, а на 2 януари 2021 г. в Петриня пристигна първият ТИР от България с минерална вода.