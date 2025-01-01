Властите в Австралия започнаха мащабно изтегляне на продукти от пазара, след като откриха, че популярните продукти са били силно надценени по отношение на защитата. В страната с най-висок процент на рак на кожата в света скандалът се превръща в проблем на общественото здраве.

Осемнадесет продукта вече са изтеглени от рафтовете, след като тестовете разкриха, че те не осигуряват обещаната защита, съобщава Би Би Си. Това предупреждение е още по-сериозно, като се има предвид, че страната държи тъжния световен рекорд по брой случаи на рак на кожата.

Скандалът започна през месец юни, когато асоциация за защита на потребителите публикува анализ, показващ, че няколко популярни и скъпи слънцезащитни крема твърдят, че имат силно преувеличен защитен фактор. Един от най-шокиращите случаи беше Lean Screen Skinscreen на Ultra Violette, рекламиран като имащ SPF 50+, но чиято действителна защита не надвишаваше... SPF 4. Продуктът беше изтеглен от пазара през август.

Оттогава разследването на регулатора на лекарствата, Администрацията за терапевтични стоки (TGA), се разшири, за да включи и други марки. То идентифицира 21 потенциално дефектни продукта, всички с една и съща основа. Някои от тях според съобщенията не постигат SPF над 4: „Предварителните тестове показват, че е малко вероятно тази базова формула да осигури SPF над 21 “, заявиха от органа. Осем крема бяха изтеглени от пазара, а производството на някои беше напълно спряно. Десет други продукта бяха спрени в очакване на проверка. Дори продукти, произведени в Австралия и предназначени за износ, бяха обект на атаки.

Скандалът засяга предимно формули, разработени от Wild Child Laboratories Pty Ltd. Компанията твърди, че е спряла да използва проблемната основа, а директорът ѝ Том Кърноу обясни, че TGA не е установила „никакви нередности в самото производство“ и че „наблюдаваните несъответствия са част от по-широк проблем в индустрията “.

В основата на случая е и американската лаборатория, Princeton Consumer Research Corp (PCR Corp), отговорна за тестовете за защита. TGA посочи „значителни опасения“ относно целостта на своите анализи, на които много марки са разчитали, за да оправдаят своите маркетингови твърдения. Когато бяха попитани, PCR Corp отговориха, че несъответствията могат да се обяснят с външни фактори: разлики в партидите, вариации в суровините, условия на съхранение или дори стареене на продукта.

Обясненията не успокоиха хората. Изправена пред постоянни съмнения, Wild Child Laboratories обяви, че е прекратила всякакво сътрудничество с PCR Corp и е тествала кремовете си в акредитирани независими лаборатории. TGA, от своя страна, се свърза с всички участващи компании и отбеляза, че не е получила директен отговор от американската лаборатория.

За австралийските потребители гневът е съчетан с безпокойство. Тъй като двама от трима души са склонни да развият рак на кожата през живота си, надеждността на слънцезащитните продукти е основен проблем за общественото здраве в страната. „Хората плащат за жизненоважна защита, само за да установят, че понякога тя почти не съществува “, предупредиха от една местна асоциация.

Отвъд границите на Австралия , случаят би могъл да разтърси цялата световна индустрия за слънцезащитни продукти. Макар че съмненията за провал засягат предимно производител и лаборатория, те подчертават ограниченията на методите за сертифициране на SPF, които очевидно са силно субективни и заслужават много по-обширен контрол. TGA сега обмисля цялостно преразглеждане на тези процедури.