Земетресение с магнитуд 6 бе регистрирано днес в индийската съюзна територия Джаму и Кашмир, предаде Ройтерс, позовавайки се на Европейския средиземноморски сеизмологичен център.

 

 

Дълбочината на труса е 35 километра, уточнява центърът.

 

