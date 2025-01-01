Русия и Унгария трябва заедно да се противопоставят на външния натиск, заяви унгарският министър на външните работи Петер Сиярто, след като пристигна днес в Москва, за да участва в заседание на руско-унгарска междуправителствена комисия по икономическо сътрудничество, предаде ТАСС.

Заседанията на междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество между Русия и Унгария се провеждат всяка година, като Москва и Будапеща се редуват като домакини. От руска страна комисията се оглавява от министъра на здравеопазването Михаил Мурашко.

Сиярто заяви на днешната среща в Москва, че Унгария и Русия се ръководят от националните си интереси при вземането на решения. "Руският президент Владимир Путин и унгарският премиер Виктор Орбан обсъдиха много важни въпроси за нашето сътрудничество и това придава нов импулс на взаимоотношенията ни", отбеляза унгарският външен министър. "Трябва да работим решително, да се противопоставяме на натиска, който ни се оказва. Нужно е да направим скок, за да се повишат показателите на нашето сътрудничество", добави унгарският външен министър.

Орбан: Търсим начини да заобиколим санкциите на САЩ срещу руски петролни компании

"Надеждното снабдяване на Унгария с енергийни източници е много важно за нас", подчерта той. "Това не е политически или идеологически, а прагматически въпрос, който засяга нашето оцеляване", продължи Сиярто. Премиерът Орбан "потвърди както във Вашингтон, така и тук (в Москва), че целта ни е да изградим безпрепятствени отношения с Русия в областта на енергетиката", каза още унгарският външен министър.

Мурашко от своя страна отбеляза на днешната среща, че търговско-икономическото сътрудничество между Русия и Унгария се развива стабилно, независимо наложените от ЕС санкции. По думите му Унгария остава надежден икономически партньор на Москва и заема водещо място сред страните членове на Европейския съюз по обема на търговията. Мурашко също така посочи, че двустранната търговия с услуги през изминалата година бележи трикратен ръст.

"Веднага щом войната (в Украйна) приключи, световната икономика ще може да се върне в нормалното си русло и ще се отворят нови, огромни възможности в международните търговски отношения. Санкциите няма да са вечни, затова трябва да сме готови да заемем добра стартова позиция в новия период. Ето защо сега отиваме в Москва с голяма бизнес делегация", заяви по-рано Сиярто на страницата си във Facebook.