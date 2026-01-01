Швейцария заяви днес, че няма да издава разрешителни за износ на оръжия към САЩ заради продължаващите атаки в Иран, позовавайки се на Закона за неутралитет на страната, предаде Ройтерс.

“Износът на военни материали към страни, замесени в конфликта в Иран, не може да бъде упълномощен през целия период на конфликта“, се съобщава в изявление на правителството.

Миналата седмица швейцарското правителство отказа на два американски военни самолета, свързани с войната в Иран, да прелетят над страната, но одобри преминаването на други три преминавания - на два транспортни самолета и един технически полет.

След водената от САЩ инвазия в Ирак през 2003 година, Швейцария наложи забрани за полети над въздушното си пространство, както и за износ на оръжия към страни, участващи във войната. Тези забрани бяха вдигнати впоследствие.

Правителството заяви днес, че нови разрешителни за износ на военни материали към САЩ не са издавани, откакто Израел и САЩ започнаха ударите срещу Иран на 28 февруари.

Също така, то заяви, че никакви окончателни разрешителни за износ на военни материали към Израел не са издавани от няколко години.

Правителството обяви, че група от експерти редовно ще преглежда развитието на износа на съответните стоки към САЩ и ще определя дали са необходими действия съгласно Закона за неутралитет.