Нюйоркски шофьор се вряза снощи с колата си във входа на сграда на ортодоксалната еврейска общност в Ню Йорк, преди да бъде задържан, предаде Франс прес.

Полицията съобщи, че е била мобилизирана след телефонно обаждане, в което е било съобщено, че автомобил се е блъснал в сградата, в която се намира световната централа на движението Лубавич в Бруклин.

Пристигналите на място униформени задържали шофьора. Няма пострадали, на този етап мотивите на заподозрения не са известни.

На няколко видеоклипа, публикувани в социалните мрежи, се вижда как кола се удря силно във вратите на сградата. Шофьорът дава заден ход няколко пъти, след което отново се врязва.

На същите кадри се вижда как той излиза от колата и е арестуван без съпротива при пристигането на полицията.

Инцидентът се случи на фона на опасенията на еврейската общност в Ню Йорк, най-голямата в САЩ, породени от ръста на антисемитските прояви в страната.