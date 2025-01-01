Австралийският премиер Антъни Албанезе поднесе извинения на еврейската общност в страната за антисемитското нападение на плажа Бонди в Сидни, при което на 14 декември загинаха 15 души, предаде АФП.
Anthony Albanese has said he understands that “emotions were raw” after anger from within the Jewish community was directed at him during Sunday’s national vigil, remembering the victims of the anti-Semitic Bondi massacre. The Prime Minister said the theme of last night’s service… pic.twitter.com/9VwZa6cvoG— The Australian (@australian) December 22, 2025
„Чувствам тежестта на отговорността за зверствата, които се случиха, докато съм министър-председател, и съжалявам за това, което преживяха еврейската общност и цялата ни нация“, добави държавният глава, който беше освиркан по време на церемонията и минутата мълчание в знак на национална почит към жертвите в Сидни, една седмица след масовото убийство.