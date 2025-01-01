Антъни Албанезе
Австралийският премиер Антъни Албанезе поднесе извинения на еврейската общност в страната за антисемитското нападение на плажа Бонди в Сидни, при което на 14 декември загинаха 15 души, предаде АФП.

„Чувствам тежестта на отговорността за зверствата, които се случиха, докато съм министър-председател, и съжалявам за това, което преживяха еврейската общност и цялата ни нация“, добави държавният глава, който беше освиркан по време на церемонията и минутата мълчание в знак на национална почит към жертвите в Сидни, една седмица след масовото убийство. 

