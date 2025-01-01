/ БТА / АП / Michi Ono

Полицията в Токио арестува мъж по подозрение за кражба след фатален инцидент с автомобил, откраднат от автосалон. Това съобщи nhk.or.jp.

 

 

Автомобил е блъснал пешеходци в района Адачи в ранния следобед днес, при което един човек е загинал, а друг е в критично състояние. Девет други са ранени.

Полицейското управление в Токио е задържало 37-годишен жител на Адачи за предполагаемата кражба на автомобила от автосалон в близост до мястото на инцидента.

Съобщава се, че колата е била изложена без регистрационни номера.

По случая се води разследване.

