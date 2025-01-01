Полицията в Токио арестува мъж по подозрение за кражба след фатален инцидент с автомобил, откраднат от автосалон. Това съобщи nhk.or.jp.
A car plowed into a sidewalk in Tokyo’s Adachi Ward, injuring over 10 people, including two seriously.— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) November 24, 2025
The driver fled the scene, and police have launched a manhunt. pic.twitter.com/MtAfJOIwp4
Автомобил е блъснал пешеходци в района Адачи в ранния следобед днес, при което един човек е загинал, а друг е в критично състояние. Девет други са ранени.
Полицейското управление в Токио е задържало 37-годишен жител на Адачи за предполагаемата кражба на автомобила от автосалон в близост до мястото на инцидента.
БТА / АП
Съобщава се, че колата е била изложена без регистрационни номера.
По случая се води разследване.