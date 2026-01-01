Най-малко трима протестиращи бяха ранени снощи при инциденти в центъра на Нови Сад, където едновременно се проведоха митинги на противници и поддръжници на правителството, разделени от полицейски кордони, предаде Радио Свободна Европа (РСЕ). По данни на очевидци напрежението е ескалирало пред сградата на Сръбския национален театър.

Студенти, които от месеци блокират факултети и са сред организаторите на антиправителствените протести, обвиниха привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия (SNS), че са нападнали техни колеги и журналисти. По думите им група мъже, облечени в черно, са ритали и удряли протестиращи, докато полицията първоначално не се е намесила. В социалните мрежи бяха публикувани видеоклипове от случилото се, включително в Инстаграм, придружени с твърдения, че "поддръжници на SNS нападнаха наши колеги".

Очевидец, цитиран от РСЕ, разказа, че "няколко десетки" мъже са се нахвърлили върху малка група студенти и журналисти.

"Видях как един мъж беше ударен в главата, а момиче – повалено и ритнато. След известно време полицията започна да ги извежда", заяви той.

По същото време в театъра се провеждаше тържествена академия по случай 200-годишнината на Матица Сръбска (най-старото научно, книжовно и културно дружество в Сърбия – бел. ред.), припомня РСЕ. Сред присъстващите бяха председателят на Сръбската прогресивна партия Милош Вучевич, патриархът на Сръбска православна църква Порфирий, както и министри и кметът на Нови Сад. Първоначално бе обявено, че на събитието ще присъства и президентът Александър Вучич, но по-късно той съобщи, че няма да участва.

Протестът бе свикан от студенти и граждански инициативи и започна с шествие от кампуса на Университета в Нови Сад вчера вечерта. Няколко хиляди души се отправиха към центъра, но бяха спрени от полицейски и жандармерийски кордони близо до сградата на общинския съвет на Войводина. Част от демонстрантите обаче достигнаха района на театъра през странични улици, където бяха посрещнати от нов кордон. Зад него протестиращите скандираха "убийци" и "не сте добре дошли", както и лозунги срещу Вучевич и Вучич. От другата страна няколкостотин привърженици на властта отвръщаха с възгласи в подкрепа на президента.

Не е ясно как е било организирано присъствието на поддръжниците на управляващите, но през деня в града бяха забелязани автобуси, за които се предполага, че са ги превозвали, отбелязва РСЕ.

Протестите в Сърбия са предизвикани от трагедията на ж.п. гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., при която след срутване на бетонна козирка загинаха 16 души. Протестите продължават повече от 15 месеца с искания за предсрочни избори и оставка на правителството.