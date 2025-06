Близкият изток е в състояние на нова ескалация, след като Съединените щати нанесоха удари по три предполагаеми ядрени обекта на територията на Иран, малко по-късно Иран съобщи за силна експлозия в провинция Бушехр, където Иран има ядрена централа. Новината беше съобщена от редица международни агенции и предизвика остри реакции.

САЩ бомбардираха три ядрени обекта в Иран (ВИДЕО/СНИМКИ)

Иранското правителство заяви, че няма никаква опасност за населението, живеещо близо до атакуваните тази нощ от САЩ ирански ядрени обекти, предаде Франс прес.

"Няма никаква опасност за жителите на зоните, в които има ядрени обекти. Жителите на Натанз, Исфахан и Фордо могат да продължат да живеят нормално“, заяви говорителят на иранското правителство Фатемех Мохаджерани.

💥 Удари по стратегически цели

САЩ потвърдиха, че са извършили високоточкови въздушни удари, насочени към обекти, които според американското разузнаване са свързани с ядрената програма на Иран. Видеозаписи, публикувани в социалните мрежи, показват силни експлозии и въздушни атаки в различни точки на страната.

