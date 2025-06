Американският президент Доналд Тръмп обяви в своята социална медия "Трут соушъл", че САЩ са извършили успешна атака атака срещу три ядрени обекта в Иран, включително във Фордо, предадоха световните агенции.

"Завършихме нашата много успешна атака срещу трите ядрени обекта в Иран, включително Фордо, Натанз и Исфахан", написа Тръмп, цитиран от Ройтерс.

"Всички самолети вече са извън въздушното пространство на Иран. Над основния обект, Фордо, беше хвърлен пълен товар. Всички самолети се връщат благополучно у дома", допълни той и поздрави "страхотните американски воини".

Американски бомбардировачи летят на запад над Тихия океан

Тръмп завърши публикацията си с думите: "Сега е време за мир".

В друг пост в "Трут соушъл" президентът написа: "Фордо го няма".

Бомбардировката е извършена, след като бомбардировачи стелт Б-2 (B-2) са били изпратени на остров Гуам по-рано вчера, казват американски източници. Висш американски служител заяви пред Ройтерс, че бомбардировачи Б-2 са участвали в ударите по ядрените обекти на Иран. Все още не е ясно дали израелски сили са участвали в тази бомбардировка, която значително разшири обхвата на военните действия.

