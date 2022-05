Разузнавателна информация, предоставена от САЩ на украинската армия, е направила възможно елиминирането на няколко руски генерали, участвали в украинския конфликт, пише вестник The New York Times, като се позовава на източници от американските служби, поискали да останат анонимни.



Десетина руски генерали са били елиминирани от украинските сили благодарение на информация, предоставена от американските разузнавателни служби, съобщава изданието, като се позова на няколко високопоставени американски представители.



Представители на Киев заявиха, че украинските сили са убили десетина руски генерали на фронтовите линии на войната в Украйна - бройка, която учуди военните анализатори, отбелязва американското издание.



Предоставянето на информация за руски генерали е част от усилията на правителството на американския президент Джо Байдън да дава разузнавателни данни на Украйна в реално време, включително какви са прогнозите на американското разузнаване за придвижването на руските войски. Източниците на вестника не уточняват точния брой на руските генерали, убити благодарение на американската разузнавателна информация.



САЩ са фокусирали усилията си върху предоставянето на информация за местоположението на руските сили. Украинските сили комбинират получените от САЩ данни със собствената си разузнавателна информация, за да извършват удари, при които са елиминирани висши руски офицери, изтъква американският всекидневник.



Предоставянето на разузнавателна информация от САЩ на Украйна има сериозно въздействие върху хода на бойните действия. Споделянето на подобна информация от САЩ с техен партньор е относително рядко явление, пише изданието.



Откакто офанзивата ѝ срещу Киев пропадна, Русия се опита да прегрупира силите си, като се концентрира върху настъплението си в Източна Украйна, което досега протича бавно и с променлив успех.



Американското правителство се опитва да пази в тайна голяма част от разузнавателната информация, с която разполага, за да избегне ескалация на конфликта и да не провокира руския президент Владимир Путин да предприема по-широкомащабна война, отбелязва американското издание.

Американският министър на отбраната Лойд Остин заяви миналия месец, че САЩ искат "да видят Русия отслабена до степен, в която да не може да прави нещата, които правеше, когато нахлу в Украйна", припомня The New York Times.