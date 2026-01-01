Най-големият самолетоносач в света е получил заповед да отплава от Карибско море към Близкия Изток, съобщи източник, запознат с плановете, докато американският президент Доналд Тръмп обмисля дали да предприеме военни действия срещу Иран, информира Асошиейтед прес.

Придвижването на "Джералд Р. Форд", за което първи съобщи "Ню Йорк Таймс", ще доведе до разполагането на два самолетоносача и придружаващите ги военни кораби в региона, докато Тръмп увеличава натиска върху Иран да сключи споразумение за ядрената си програма.

Преди повече от 2 седмици в района на Близкия изток пристигнаха самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" и три разрушителя с управляеми ракети.

Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран

АП припомня, че през октомври миналата година Тръмп разпореди "Джералд Р. Форд" да се пренасочи от Средиземно море в Карибско море, когато администрацията изграждаше огромно военно присъствие в навечерието на изненадващата акция миналия месец, при която бе заловен тогавашният президент на Венецуела Николас Мадуро.

Според агенцията това действие изглежда в противоречие с националната стратегия за сигурност на Тръмп, която постави акцент върху Западното полукълбо пред други части на света.

Вчера държавният глава на САЩ предупреди Иран, че ако не се постигне споразумение с администрацията му, това ще бъде "много травмиращо". Иран и Съединените щати проведоха непреки преговори в Оман миналата седмица.

"Предполагам, че през следващия месец", каза Тръмп в отговор на въпрос каква е времевата рамка за сключване на споразумение за ядрената програма на Техеран. "Трябва да се случи бързо. Те трябва да се съгласят бързо", каза Тръмп.