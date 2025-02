Двама души са загинали, а други двама са били ранени, след като малък самолет се е разбил на главен път в Сао Пауло, Бразилия, предаде “The Independent”. Според "ABC News" част от машината се е сблъскала с автобус на градския транспорт.

"Взриви се моментално (...) Самолетът изкорени палми и събори пътни знаци”, споделя очевидецът Генивал Дантас Арраес.

Един моторист и една жена, пътувала в автобуса, са били ранени от летящи отломки.

Летателният апарат е излетял от летище “Кампо де Марте” (Campo de Marte). Инцидентът се е случил в квартал "Барра Фунда" (Bara Funda).

Aircraft Details: The plane involved was a King Air F90, which can carry up to eight passengers.

Casualties: Two bodies were found inside the plane, while a motorcyclist and the bus driver were injured.… pic.twitter.com/52fmt1w46N