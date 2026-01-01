Нискотарифният авиопревозвач „Райънеър“ е информирал персонала си, че базата на компанията във втория по големина гръцки град Солун ще бъде закрита, съобщава местният информационен портал Вория (voria.gr).

Като причина за решението ръководството на „Райънеър“ изтъква увеличаването на летищните такси от „Фрапорт“, оператор на солунското летище „Македония“.

Според информация на сайта в Солун се е провела среща със служителите, на която ръководството е обявило, че затварянето на базата е предвидено за октомври след края на летния сезон. До петък се очаква „Райънеър“ да съобщи на пресконференция в града какви ограничени маршрути ще запази от Солун през зимата.

В момента превозвачът, който е най-голямата нискотарифна авиокомпания в Европа, е базирал в Солун три от самолетите си и извършва 33 полета дневно. Броят на служителите на „Райънеър“ в града е 120.

Въпреки това според информацията ирландската компания оставя отворена възможността да се завърне в Солун през лятото на 2027 г., но само с един самолет и следователно с по-малко полети.

Твърдения за възможното изтегляне на „Райънеър“ от Солун се появиха в началото на седмицата и предизвикаха безпокойство в общинската управа и туристическия сектор, а солунският кмет Стелиос Ангелудис поиска спешен телеконферентен разговор с ръководството на авиокомпанията, който явно не е променил намеренията ѝ. Днес по обяд ще има заседание на заинтересованите страни в общината в Солун за координация по въпроса.

„Прото тема“ цитира източници от летищния оператор „Фрапорт Гърция“, според които от „Райънеър“ все още не е постъпвало официално съобщения за намеренията на компанията. Вестникът припомня, че е обичайна тактика на нискотарифния авиопревозвач да затваря бази, когато смята, че други пазари могат да бъдат по-рентабилни, след което да се връща по-късно към първоначалните дестинации, както това вече е ставало и в Гърция, в частност на островите Крит и Родос.

Гръцкото икономическо издание „Капитал“ коментира, че „Райънеър“ е един от основните авиопревозвачи на летище „Македония“ и има съществено значение за международната свързаност на града.

Въпреки това сайтът коментира, че при предишните подобни случаи на оттегляне на компанията от бази в Гърция това не е довело до срив на трафика на съответните летища.

Заместник-кметът на Солун по туризма Василис Гакис, цитиран от гръцката секция на Си Ен Ен, обаче каза, че „когато си отива една авиокомпания, която превози 500 хиляди пътници миналата година, както разбирате това е една много голяма загуба“. Той обясни, че общината не може да се намеси пряко, защото става въпрос за преговори между две компании – „Райънеър“ и оператора „Фрапорт“.

По данни на „Фрапорт“, цитирани от телевизия Скай, през солунското летище „Македония“ през 2025 г. са преминали почти 8 милиона пътници, което е увеличение с 8,2 процента в сравнение с 2024 г.