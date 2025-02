Кремъл заяви, че американският гражданин К. Байърс, задържан за кратко на летище в Москва за предполагаемо пътуване в Русия с бонбони от канабис, е бил освободен преди преговорите в Саудитска Арабия на 18 февруари.

Целта на разговорите в Рияд е подобряване на връзките между двете страни, предаде АФП.

Руските медии съобщиха, че 28-годишният американец Калоб Уейн Байърс е бил арестувал на московското летище Внуково на 14 февруари, след като митническите служители открили в багажа му бонбони с канабис при пристигането му с полет от Истанбул.

Запитан за съобщенията, че Байърс е бил освободен на 16 февруари, прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: „Тъй като във вторник (18 февруари) ще се обсъжда възстановяването на отношенията, тези събития могат да се разглеждат в този контекст“.

Руските власти арестуваха още един американец, след като освободиха Фогъл

Държавната медия съобщи, че мъжът е казал, че бонбоните са му предписани от американски лекар и че са му необходими за пътуване.

През 2022 г. Русия арестува американската баскетболистка Бритни Гринър на летище в Москва за притежание на медицински канабис. Според нея той ѝ е бил предписан от американски лекар.

След 10 месеца, прекарани зад решетките в Русия, тя бе разменена за осъдения търговец на оръжие Виктор Бут.

Русия задържа няколко американски граждани, сред които балерината Ксения Карелина, пенсионираният учител по английски език Стивън Хъбард и бившият американски морски пехотинец Робърт Гилман.

