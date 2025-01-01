Трима души са загинали и двама са ранени при сутрешната руска атака срещу украинския град Запорожие, съобщи началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението "Телеграм".

От 4.18 ч. до 6:30 ч. тази сутрин са нанесени пет удара по Запорожие, информира областният управител, предава Кореспондентът на БТА Светлана Драгнева.

Атакувани са гражданска инфраструктура и промишлени обекти, както и е напълно разрушена частна къща, пояснява Фьодоров.

Спасителни екипи от Държавната служба за извънредни ситуации работят непрекъснато на мястото на поразените цели, заявява той.

"Спасителите бързо потушиха пожара в обект на гражданската инфраструктура. Градските служби за социална закрила оказват помощ на пострадалите», допълва Фьодоров.

Според последното официално преброяване в Украйна в Запорожка област живеят 27 764 българи.

Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната на Русия в Украйна през февруари 2022 г. до момента са окупирани.

Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861-1862 година.