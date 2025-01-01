Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в четвъртък, 30 октомври, реагира на заповедта на президента на САЩ Доналд Трамп да започне ядрени опити след изстрелването от Русия на подводния апарат "Посейдон" и ракетата "Буревестник", предава Радио НВ.



Както пишат руските медии, Песков е заявил, че САЩ като суверенна държава има право на суверенни решения. В същото време той е подчертал, че изстрелването на "Буревестник" не е ядрено изпитание.



"До този момент не знаехме, че някой се занимава в [ядрени опити]... Ако става въпрос за изпитанията на "Буревестник", то това в никакъв случай не е ядрен опит“, е посочил Кремъл.



Той е посочил, че Русия ще предприеме "съответни действия", ако някой "се отклони от мораториума“ върху ядрените опити. В същото време Кремъл не смята, че е започнал нов етап на надпревара във въоръжаването.



Песков е добавил също, че САЩ все още не са уведомили Русия за намеренията си да провеждат ядрени опити. Той се надява, че на Тръмп е била "коректно" предадена информацията за "Буревестник" и "Посейдон“.