Съд в Санкт Петербург осъди шестима руски антивоенни активисти от продемократичното младежко движение „Весна“ на присъди между 6 и 12 години затвор.

Осъдените - на възраст между 24 и 30 години - Анна Архипова, Василий Неустроев, Ян Ксенжеполски, Евгений Затеев, Павел Синелников и Валентин Хорошенин бяха обвинени по различни текстове, включително „участие в екстремистка организация“, „публични призиви срещу сигурността на държавата“ и разпространение на „невярна информация“ за руските въоръжени сили, предаде АФП.

След началото на пълномащабната инвазия срещу Украйна през февруари 2022 г. руските власти засилиха репресиите срещу всякаква критика на конфликта, като вече стотици хора, изразили несъгласие с войната, са получили тежки присъди.