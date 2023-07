Риана се завръща към музиката за саундтрака на най-новия филм на „Марвел”

„Грами“ Риана се превърна в първата дама изпълнител,стриймвания на 10 свои песни в платформата „Спотифай“, съобщи „Билборд“.Известен е фактът, че Риана все още не е издала продължението на последния си студиен албум „Anti“ от 2016 г., който оглави класацията „Билборд 200“ за албуми.новия албум вече няколко години, наскоро тя започна да се завръща в света на музиката в малки дози. Миналата година Риана издаде две песни, озаглавени „Born Again“ и „Lift Me Up“, за саундтрака на филма „Черната пантера: Уаканда завинаги“. „Lift Me Up“ достигна втората позиция в класацията „Билборд Хот 100“ и беше номинирана за „Оскар“ за най-добра оригинална песен.По-рано тази година изпълнителката от Барбадосмежду полувремената на Супербоул (финала на първенството по амеркански футбол в САЩ), по време на което тя сподели новината за втората си бременност.Песните на Риана с по един милиард слушания в онлайн платформата за музика „Спотифай“ са „Diamonds“, „We Found Love“ (с певеца и продуцент Калвин Харис), „Love on the Brain“, „Stay” (с Мики Еко), „This Is What You Came For“ (с Калвин Харис), „Needed Me“, „Four Five Seconds“ (с амеркиканския рапър Кание Уест и британския певец Пол Маккартни), „Work“ (с канадския рапър Дрейк), „Umbrella“ (с Джей Зи) и „Love the Way You Lie“ (с Еминем).