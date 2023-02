Риана ще пее на церемонията по връчването на наградите "Оскар", съобщиха световните агенции. Награждаването е през следващия месец. Информацията за участието на Риана беше обявено от организаторите.



На церемонията поп звездата от Барбадос ще изпълни парчето си "Lift me Up", което е в надпреварата за най-добра оригинална песен от филм.

"Lift me Up" е част от саундтрака на филма "Черната пантера: Уаканда завинаги". "Hold My Hand" на Лейди Гага от "Топ Гън: Меверик" и "Naatu Naatu" от филма "РРР" също са в надпреварата за най-добра оригинална песен.



Представянето на Риана в полувремето на "Супербоул" по-рано през този месец беше първото след петгодишна пауза.



35-годишната певица беше заета с марките си грим, бельо и модна линия, които й донесоха милиарди.

Първото дете на Риана се роди през май 2022 г.



Гледката на закръгления корем на изпълнителката взриви социалните мрежи. Риана потвърди втората си бременност след края на участието си в полувремето на "Супербоул". Феновете, очакващи да чуят част от нов албум, останаха разочаровани.



"Lift me Up" е първата номинация за "Оскар" на Риана, която е носителка на 9 награди "Грами".

95-ата церемония по връчване на наградите "Оскар" ще се сътои на 12 март в "Долби Тиътър" в Лос Анджелис с водещ Джими Кимъл.