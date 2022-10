След успехите си в модата и козметиката и след раждането на първото си дете, световната суперзвездасе завръща към музиката за заглавната песен в саундтрака на, предаде Франс прес.34-годишната Риана пуска в петъккоето е включено в саундтрака на "Черната пантера: Уаканда завинаги", след след 6-годишно "мълчание" като солова изпълнителка. Най-новата продукция на "Марвел" ще тръгне по кината по целия свят след две седмици.Последната солова песен "Love on the Brain" на Риана е от 2016 г.Няколко ноти от новото парче "Lift Me Up" вече бяха разпространени в социалните мрежи.Риана ще бъде водещ изпълнител на шоуто между полувремената наФиналът на шампионата по американски футбол е най-гледаното годишно събитие по телевизията в САЩ.Запалените фенове на Риана от години очакват нетърпеливо деветия ѝ албум, за който певицата каза, че ще бъде "пропит от реге" . От 2019 г. изпълнителката на хитовете "Umbrella" и "Diamonds" периодично намеква, че албумът е почти готов.Родената в Барбадос певица през последните години, за да се посвети на модата, на чието поприще жъне успехи с марките на луксозния бранд номер едно в света "Ел Ве Ем Аш" (LVMH) и козметиката с марката "Фенти", издигайки се до статута на милиардер.През май Риана роди първото си дете от приятеля си, рапъра Ейсап Роки.