30-дневно бебе е в критично състояние и е интубирано в интензивното отделение на детската болница "Аглая Кириаку" в Атина, съобщи Lifo.gr.
Момиченцето е заразено с респираторен синцитиален вирус (RSV).
Състоянието на бебето е критично, а лекарите се борят да го стабилизират.
Инфекцията с респираторен синцитиален вирус обикновено се проявява със симптоми като хрема и запушен нос, повишена температура, загуба на апетит, чувство на отпадналост и силна умора.
При бебета клиничната картина може да бъде особено тежка, като е възможно да се появят епизоди на апнея без други очевидни признаци на инфекция.