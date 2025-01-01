Германският оръжеен гигант Rheinmetall планира да произвежда артилерийски снаряди за украинските сили в нов завод в Украйна, съобщи в четвъртък министърът на отбраната на Киев, цитиран от Ройтерс.

„На 9 септември беше предоставен терен в безопасен регион на Украйна, където ще бъде изграден завод за производство на снаряди на Rheinmetall за нуждите на Силите за отбрана“, написа украинският министър на отбраната Денис Шмигал в социалната мрежа "Екс".

Киев търси помощ от своите западни партньори, за да разшири местната си оръжейна индустрия, докато отблъсква руските сили в четвъртата година от нахлуването на Москва.