Руският президент Владимир Путин се срещна със своя колега от Туркменистан Сердар Бердимухамедов, с което започна поредица от двустранни срещи в кулоарите на международен форум, организиран в страната, предаде ТАСС.

По думите на Путин, политиката на неутралитет, която следва Ашхабад, помага на двустранните отношения между Русия и Туркменистан.

"Отношенията ни се развиват успешно“, отбеляза руският президент и добави: "Ние сме направили много за изграждането на нашите отношения във всички области. И съм сигурен, че можем да направим още повече".

Икономическото сътрудничество между Москва и Ашхабад става все по-разнообразно, допълни руският лидер. Страните също така си сътрудничат много добре на всички международни форуми, каза той.

Президентът на Русия потвърди поканата към Бердимухамедов да посети неформалната среща на върха на ОНД в Санкт Петербург на 21 и 22 декември.

Очаква се Путин да разговаря и с президента на Ирак - Абдел Латиф Рашид, на Иран - Масуд Пезешкиан, на Турция - Реджеп Тайип Ердоган и с премиера на Пакистан Шехбаз Шариф.

Путин е в Туркменистан на официално посещение, а също за да участва във форум, посветен на настоящата Международна година на мира и доверието.

Общото събрание на ООН обяви 2025 г. за Международна година на мира и доверието с резолюция от 21 март 2024 г.