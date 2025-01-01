Руският президент Владимир Путин пристигна днес в Делхи, където бе посрещнат на летището от индийския премиер Нарендра Моди, съобщи Ройтерс.

Това е първото посещение на Путин в Индия - стар съюзник на Москва, след избухването на войната в Украйна преди близо четири години.

Руският президент е придружаван от министри и голяма бизнес делегация по време на двудневната си визита, като Москва и Делхи се стремят да разширят икономическите си връзки извън енергетиката и отбраната.

Моди е домакин на Путин на частна вечеря днес, а двамата лидери ще имат срещи утре.

Присъствието на индийския премиер, за да посрещне руския президент при пристигането му на летището, е рядък жест, тъй като посещаващите страната чуждестранни лидери обикновено биват посрещани от висши министри.

Двамата лидери се прегърнаха на червения килим, след като Путин слезе от самолета.

Моди също така отиде на летището, за да посрещне президента на САЩ Доналд Тръмп при посещението му в Индия през 2020 г., припомня Ройтерс.