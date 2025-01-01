На терминала за втечнен природен газ край Александруполис в Гърция започна разтоварването на втория товар втечнен природен газ (ВПГ) от САЩ за България, съобщава "Булгаргаз".

Разтоварването ще продължи два дни. Синьото гориво ще бъде използвано за нуждите на "Булгаргаз" до средата на януари, когато се очаква да пристигне и третият товар ВПГ от Щатите.

Терминалът в Александруполис заработи на 75% от капацитета си

От "Булгапгаз" припомнят, че през септември дружеството направи четири успешни тръжни процедури за доставка на ВПГ през месеците октомври и декември 2025 г., както и за януари и март 2026 г. на терминала край Александруполис. Всички танкери ще бъдат натоварени в Съединените щати. За доставчик за декември 2025 г. беше избрана компанията "Метлен Енерджи енд Металс" (Metlen Energy & Metals), пишат от "Булгаргаз".

Корабът, който се разтоварва в Гърция, беше натоварен на 19 ноември на терминал в САЩ.