През настоящата газова година, която стартира от началото на м. октомври, България ще може да разчита на доставки от сигурни източници на втечнен природен газ от терминала в Александруполис. Това каза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов по време на работно посещение на ръководството на газопреносния оператор.

„Възобновяването на търговската дейност на съоръжението ще гарантира както сигурността на доставките за страните от региона, така и диверсификацията чрез достъп до различни надеждни източници като САЩ и други“, допълни Малинов.

След като работата на съоръжението за регазификация бе преустановена в края на месец януари 2025 г., техническата неизправност в работата на бустерните помпи бе отстранена. От 15 август 2025 г. терминалът заработи на 25% от капацитета си, а от днес (1 октомври) ще функционира на 75% от капацитета си (около 125 000 MWh/ден). Очаква се до края на октомври да бъде регазифициран и първият танкер. През следващите месеци предстои да завърши планът по възстановяване и терминалът да достигне максималния си капацитет от около 166 000 MWh/ден.

Ето каква е цената на природния газ за октомври

„Терминалът в Александруполис, в който Булгартрансгаз е акционер, е един от задължителните необходими елементи за гарантиране на диверсифицирани доставки на втечнен природен газ в региона на Югоизточна Европа от сигурни източници. Съоръжението е ключово и за изпълнение на европейските приоритети за енергийна сигурност“, подчерта Владимир Малинов по време на посещението на платформата за съхранение и регазификация.

Той припомни, че продължава и реализацията на инфраструктурата по Вертикалния газов коридор на българска територия, който ще позволи преноса на надеждни и непрекъснати доставки втечнен газ за региона.