Принц Хари заяви, че съвместната му съдебна битка срещу издателя на два британски таблоида не е само за него самия и е в обществен интерес, според показанията му като свидетел.

„Очевидно има личен елемент в предявяването на този иск, мотивиран от истината, справедливостта и отговорността, но той не е само за мен. Има и социален елемент, който засяга хиляди хора, чиито животи са били нарушени поради алчност“, каза той, цитиран от АФП.

„Решен съм да потърся отговорност от Associated, в интерес на всички... Смятам, че това е в обществен интерес“, каза той в показанията си по делото за „незаконно събиране на информация“ срещу Associated Newspapers, издатели на Daily Mail и Mail on Sunday, в Лондонския Върховен съд.