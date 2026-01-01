Принц Хари ще се върне в Лондон тази седмица за съдебния процес по неговите твърдения, че британска вестникарска група е събирала незаконно информация, в последния случай от дългогодишната му кампания срещу медиите.

Процесът, който се очаква да продължи до девет седмици, ще започне днес, 19 януари, във Върховния съд в Лондон.

Това е третият и последен случай, заведен от принца, за когото се казва, че счита за своя лична мисия да държи медиите отговорни, предаде АФП.

Хари отдавна обвинява медиите за смъртта на майка си принцеса Даяна, която загина в автомобилна катастрофа в Париж през 1997 г., докато се опитваше да се отърве от папараците.

По-малкият син на крал Чарлз III завежда делото заедно с шестима други известни ищци, сред които поп иконата Елтън Джон и съпругът му Дейвид Фърниш.

Седемте обвиняват Associated Newspapers, издатели на Daily Mail и Mail on Sunday, в извършване или възлагане на незаконни дейности, като наемане на частни детективи за поставяне на подслушвателни устройства в автомобили.

Те също така са се представяли за други лица, за да получат медицинска информация – практика, известна като „благоугаждане“ – и са имали достъп до частни телефонни разговори.

Медийната група категорично отрече обвиненията, наричайки ги „шокиращи“ и „абсурдни“.