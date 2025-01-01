Британският принц Хари, херцог на Съсекс, пристигна на посещение в Украйна и се срещна с жертви на руската война в рехабилитационен в Лвов, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.
"Принц Хари посети центъра "Супърхюманс" (Superhumans) в западния град Лвов, където разговаря с пациенти и медици. Хари беше придружен от представители на фондацията "Инвиктус геймс" (Invictus Games Foundation), сред които четирима ветерани, преминали през подобна рехабилитация", се казва в изявление на канцеларията на херцога на Съсекс.
Prince Harry and the team from the Invictus Games Foundation are in Ukraine to detail new initiatives to support the rehabilitation of the wounded, with the eventual aim of providing help to all areas of the country. 🇺🇦 pic.twitter.com/wMW9hxJuSv— Dani (@ArchLiliHazMeg) September 12, 2025
По време на визитата си принцът разговаря и с украинската министърка по въпросите на ветераните Наталия Калмикова.
Принц Хари е вторият представител на британското кралско семейство, който посещава Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия. Херцогинята на Единбург Софи посети Киев миналата година.