Украински дронове са атакували руския нефтопреработвателен завод в черноморския град Туапсе, което е довело до пожар, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

През последните няколко седмици заводът, собственост на "Роснефт", както и пристанището в Туапсе, бяха подложени на многократни нападения с дронове.

Припомняме, че вчера германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че би могло да се наложи Киев да приеме загубата на някои от териториите си при бъдещо мирно споразумение с Русия, като посочи, че такива отстъпки биха могли да бъдат предпоставка за членството на Украйна в Европейския съюз, предаде Ройтерс.

"На даден етап Украйна ще се наложи да подпише споразумение за прекратяване на огъня, а да се надяваме по-късно и мирно споразумение с Русия. Тогава може да се наложи някои територии повече да не са под контрола на Украйна", посочи днес Мерц пред ученици на гимназията "Каролус Магнус" ("Карл Велики") в град Марсберг в провинция Северен Рейн-Вестфалия.

"Ако украинският президент Володимир Зеленски желае да предаде това послание на украинците и спечели подкрепата на мнозинството, и ако за този въпрос е необходимо да се произведе референдум, то тогава той трябва да каже на украинския народ: отворих пътя към Европа за вас", допълни Мерц.

Понастоящем Украйна е страна кандидат за членство в ЕС. Процесът ѝ за присъединяването в съюза беше възпрепятстван от унгарския премиер Виктор Орбан, но загубата му на парламентарните изборите по-рано този месец породи надежди, че процесът може да премине към следващия си етап, припомня Ройтерс.

Мерц реагира сдържано относно евентуално бързо присъединяване на Украйна към ЕС, като посочи, че страната не може да стане член на съюза, докато все още е във война. Според него Украйна трябва преди всичко да спази строгите критерии за членство по отношение на върховенството на закона и борбата с корупцията.

"Зеленски смяташе страната да се присъедини към ЕС на 1 януари 2027 г. Това е невъзможно, дори 1 януари 2028 г. не е реалистична дата", подчерта германският канцлер.

Вместо това Мерц предложи междинни стъпки, като например включването на Украйна като страна наблюдател в европейските институции - предложение, което по неговите думи е срещнало широка подкрепа сред европейските лидери по време на срещата на върха в Кипър миналата седмица, в която взе участие и президентът Зеленски.