Полската полиция арестува 100 мъже, заподозрени в производство, разпространение или притежание на материали със сексуално малтретиране на деца, като част от мащабна операция срещу киберпрестъпността.

Мъжете са на възраст от 18 до 75 години, като двама от тях са обвинени в изнасилване на непълнолетни, а един е сред „10-те най-активни производители и разпространители на педофилско съдържание в Полша“, се посочва в изявление, цитирано от АФП.

37 от тях са задържани под стража, се добавя в изявлението.

Операция на Интерпол разкри шокираща схема за сексуален тормоз над деца, има арестувани и в България

Полицаите са иззели най-малко 600 000 файла с материали за сексуално малтретиране на деца и зоофилия по време на операцията, която е носила кодовото име „Game Over“.

Марчин Загорски, говорител на полицейското бюро за киберпрестъпления, обясни, че „Game Over“ е най-голямата от седемте операции, проведени в Полша през последните три години.

В резултат на това са повдигнати обвинения срещу общо 477 души, добави той.

За арестите им се предвижда наказание от три месеца до 15 години затвор.