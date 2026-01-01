Разтърсваща история разказва 37-годишният българин Дмитрий Георгиев, който по време на почивка в Канада е бил арестуван от офицери на американската имиграционна служба ICE – без обвинения, без съд и без яснота кога ще бъде освободен.

Всичко започнало през октомври, когато Георгиев бил на гости при приятел в Монреал и решил да наеме кола, за да посети Ниагарския водопад. GPS-ът обаче го отвел директно до граничен пункт в щата Вермонт. Когато осъзнал грешката си, вече било късно.

„Казах им, че не искам да влизам в САЩ, а само да се върна в Канада. Не ме пуснаха“, разказва българинът пред американското радио WBUR.

Вместо да бъде върнат обратно, Георгиев бил арестуван и окован с белезници на ръцете и краката. В рамките на два месеца и половина той бил прехвърлен през 10 ареста на ICE в 7 щата.

„Спях на бетон, понякога с часове без вода. Чувствах се като престъпник“, разказва той от ареста в Плимут, Масачузетс, и добавя: „Не се чувствам като в демократична страна. Това не е Америка, а Русия или Беларус“.

Георгиев подчертава, че не е търсил убежище, няма криминално минало и просто е искал да си купи билет и да се прибере при семейството си в Германия, където живее от над 10 години.

Адвокатът Анди Пелчер от Vermont Asylum Assistance Project потвърждава, че няма правна причина българинът да бъде държан.

„Няма обвинения, няма досие, няма молба за убежище. ICE можеше да му позволи доброволно напускане още в началото“, заявява той.

По думите му имиграционните служители отказвали да предоставят документи и игнорирали молбите.

По-късно Министерството на вътрешната сигурност на САЩ излезе с различна версия. По техни данни Георгиев бил задържан след сигнал за „подозрителен човек с раница“ и носел наркотици. Какви и в какво количество – не е уточнено.

Адвокатът на българина е категоричен: дори да е имал лекарства в себе си, те не са достатъчни за повдигане на обвинение.

След неуспешен опит за депортация от Тексас (полетът бил претоварен), Георгиев изпаднал в депресия, имал халюцинации и спял по час-два. Никой не му казвал кога ще бъде освободен.

Малко преди Нова година името му изчезнало от сайта на ICE. Семейството му потвърдило, че е бил пуснат, след което отлетял за Полша и се е прибрал в Германия.

Историята му предизвика вълна от реакции и постави въпроси за хаоса и непрозрачността в американската имиграционна система, където една грешка на GPS-а може да те превърне в затворник – без присъда и без срок, пише telegraph.bg.