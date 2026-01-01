Трейси Кидър, награждаваният автор на документална проза, който превърна всичко – от компютърното инженерство до живота в дом за възрастни хора – в неочаквани бестселъри, почина на 80 години, съобщава Асошиейтед прес.

Синът му, Нат Кидър, потвърди пред АП, че Кидър е починал от рак на белия дроб във вторник в дома на дъщеря си в Бостън.

Кидър спечели наградата „Пулицър“ и National Book Award за своята книга от 1981 г. „Душата на една нова машина“ (преведена на български през 1990 г. – бел.ред.), която се потапя в работата на новосъздадена компютърна компания много преди повечето хора да се интересуват от вътрешните механизми на Силициевата долина.

„Беше като да отида в друга страна“, казва Кидър пред АП по онова време. „В началото не разбирах за какво говорят служителите.“

През следващите десетилетия Кидър се потопя в светове, непознати за него, но проучвайки темите в дълбочина.

За книгата си от 1989 г. Among Schoolchildren („Сред учениците“) той прекарва една година в паралелка на пети клас, в щата Масачузетс. По-късно за книгата си от 1993 г. Old Friends („Стари приятели“), той наблюдава „тъмната страна" на остаряването в Америка, като същевременно описва как двама приятели запазват достойнството си в дом за възрастни хора въпреки немощта си.

През 2003 г. Кидър написва Mountains Beyond Mountains („Планини отвъд планините“) за усилията на един лекар да подобри здравеопазването в Хаити. Творбата запознава ново поколение читатели с творчеството на Кидър, тъй като много университети я включват в списъците си с литература за четене.

Книгата дори вдъхновява хита на инди рок групата Arcade Fire от 2010 г. Sprawl II (Mountains Beyond Mountains).

„Талантът на Трейси за разказване на истории и неуморната му журналистика са трайно отражение на съпричастността, почтеността и безкрайното любопитство, които той внасяше във всичко, което правеше“, посочва в изявление дългогодишният издател на Кидър Random House.

Кидър е роден в Ню Йорк през 1945 г. и е учил в Харвардския университет. След дипломирането си е изпратен във Виетнам, където 22-годишният младеж е назначен за ръководител на осемчленен отряд за радиоследене в тила, който следи комуникациите на вражеските части, за да се опита да определи местоположението им.

Кидър документира объркващото преживяване в книгата си от 2005 г. My Detachment („Моят отряд") – на места хумористични мемоари, които предлагат поглед към живота на поддържащите войски, съставляващи по-голямата част от над 500 000-те американски военни, които са били във Виетнам в разгара на военните действия, когато авторът е служил там през 1968–1969 г.



Войната се превръща в абстракция за Кидър, който никога не участва в бойни действия и познава врага само като „точки на картата“.

След войната Кидър и съпругата му Франсис Грей Толанд се преместват в Средния Запад, за да може той да се запише в престижната програма по творческо писане на Университета на Айова, където се присъединява към вълната на т.нар. „Нова журналистика“, започната от писатели като Том Улф и Труман Капоти.

Кидър мразеше титлата „литературен журналист“ и през 2010 г. заяви пред „Далас морнинг нюз“, че намира описанието за „претенциозно“, припомня АП.

Терминът „творческа нехудожествена литература“ също го дразнеше: „Той подсказва, че си измисляме нещата", смята Кидър.

Вместо това той се възприема като разказвач.

„Не смятам, че художествената литература и нехудожествената литература са толкова различни, освен че нехудожествената литература не е измислена“, каза той пред АП. „Но не съм съгласен с онези хора, които смятат, че нехудожествената литература не трябва да заимства техниките на художествената литература... Те принадлежат на разказването на истории.“

В края на дните си Кидър се радва на две деца и четирима внуци, уточнява АП.