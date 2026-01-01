Почина легендарният съосновател на Traffic, Дейв Мейсън

Семейството на легендарния музикант потвърди смъртта му в изявление за списание People, като изрази „дълбока и огромна скръб“. Представител на близките на Мейсън съобщи, че „носителят на награда от Залата на славата на рокендрола, прочут автор на песни, музикант, певец и писател е починал в дома си в Гарднървил, Невада“ в неделя. „Дейв Мейсън изживя забележителен живот, посветен на музиката и хората, които обичаше“, се казва още в изявлението. Причината за смъртта му засега не е известна.

В последните години Мейсън страдаше от здравословни проблеми. През 2024 г. той разви „тежка инфекция“, с която продължи да се бори и през следващата година, което го принуди да отложи турнета.

Мейсън е най-известен като съосновател на групата Traffic през 1967 г. заедно със Стив Уинууд, Джим Капалди и Крис Ууд. С групата той написва два от най-големите им хитове – „Feelin’ Alright?“ и „Hole in My Shoe“. Оригиналните членове са въведени в Залата на славата на рокендрола през 2004 г.

Мейсън напуска групата след първия им албум, но се завръща през 1971 г. и отново през 2004 г. През това време той развива солова кариера и записва хита „We Just Disagree“ (1977), както и работи с музиканти като Rolling Stones и Джими Хендрикс. По-късно се присъединява и към Fleetwood Mac и свири в албума им „Time“ (1995).

В интервю през 2020 г. Мейсън споделя, че не се чувства комфортно със славата: „Аз не съм рок звезда. Никога не съм искал да бъда. Просто исках да правя хубава музика, да печеля пари и да се забавлявам.“