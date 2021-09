При мощното земетресение, разтърсило Мексико и отнело живота на най-малко един човек, е п, предаде Ройтерс. Прозорците на контролната кула на летището са счупени, а плоскости от таваните са рухнали на пода, показват кадри в социалните мрежи.Трусът е, а по време на самото земетресение

JUST IN 🚨 Power flashes seen in Mexico as powerful earthquake hits the city. pic.twitter.com/9CmURK3tzm

This is how #earthquakes look in the sky from an 11th floor ⚡



What you hear is the building crashing against the one next to it 🤯#earthquakeinthesky #Mexico #surreal pic.twitter.com/XNJESUdOew