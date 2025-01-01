Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи с голяма тържественост миналата седмица своя план за слагане на край на войната в ивицата Газа. Той постигна нещо, което изглеждаше малко вероятно съвсем доскоро - останалите живи от заложниците, отведени от бойци на ислямисткото движение "Хамас" в палестинската територия при атаката на 7 октомври 2023 г., предизвикала конфликта, вече са на свобода. Тръмп неслучайно бе поканен да говори пред израелския парламент в много помпозна обстановка.

В типичен стил президентът на САЩ побърза да обяви, че войната е приключила. Впрочем той си приписа, повече или по-малко основателно, заслугата за уреждането на редица конфликти и дори поиска Нобеловата награда за мир за тази година - отличие, с което обаче не бе удостоен.

Планът на Тръмп, донесъл прекратяване на огъня в Газа след две години война, обаче не разглежда един ключов въпрос: този за създаването на палестинска държава. А без неговото уреждане мирът в Близкия изток по всяка вероятност ще си остане далечна перспектива, както показва историята.

Тръмп не е човек, който обича да се занимава с досадни подробности, отбелязва Франс прес. Той също така не гледа много напред в бъдещето, макар да твърди, не без известни основания, че е поставил с плана си за слагане на край на войната основите на "един нов Близък изток".

АФП определя визитата на американския президент в Египет в понеделник, съвпаднала с освобождаването на останалите живи заложници, като голяма дипломатическа победа за него.

Попитан по време на обратния път към Вашингтон какво мисли за евентуалното решение на израелско-палестинския конфликт на основата на съвместното съществуване на две държави, той отговори шаблонно: "Ще реша това, което смятам за справедливо, в координация с други страни." В същото време Тръмп даде ясно да се разбере, че този въпрос не е приоритетен за него. "Не говоря за една-единствена държава, за двойна държава или за две държави. Ние говорим за възстановяването на Газа", каза той в препратка за идеята си Съединените щати да поемат контрола върху ивицата и да я превърнат в луксозен курорт.

Във вторник президентът на САЩ обяви началото на прилагането на втория етап от плана си, който предвижда "Хамас" да се разоръжи, и изрази увереност, че това ще се случи, ако се наложи - и принудително.

Тръмп обаче направи това изказване на фона на влошаващите се перспективи за споразумението, като Израел бави доставките на хуманитарна помощ, а палестинското ислямистко движение затяга контрола си върху Газа, отбелязва Ройтерс.

Франс прес припомня, че президентът на САЩ подписа в понеделник заедно с лидерите на другите страни посредници - Египет, Катар и Турция - декларация за Газа, в която те поемат ангажимента да "продължат визия за мир" в Близкия изток - документ, чието съдържание обаче е твърде общо, посочва АФП.

"Това, което те подписаха, не е нещо кой знае какво. Става въпрос по-скоро за декларация за намерение. Никой не знае наистина какви ще бъдат следващите етапи", коментира пред АФП дипломат от държава, която не е подписала документа.

Впрочем планът на Тръмп предвижда в Газа да бъдат разположени международни сили за сигурност и да бъде създадена временна администрация, в която, разбира се, за "Хамас" няма да има никакво участие. Въпросът за създаването на палестинска държава обаче изобщо не е разгледан.

Бившият палестински съветник в мирните преговори Гаит ал Омари призна "много силния инстинкт" на Тръмп, що се отнася до подбора на "точния момент и възможности". "Настроен съм обаче много скептично дали равнището на ангажираност от последните седмици ще се запази", добави в същото време Омари, който понастоящем е експерт от Вашингтонския институт по близкоизточна политика.

Той също така постави под съмнение способността на сегашните ръководители като "много дискредитирания" палестински президент Махмуд Абас, на 89 години, да доведат мирния процес до успешен край.

"В много отношения бе свършена лесната част от работата", коментира Мона Якубиан от американския мозъчен тръст Център за стратегически и международни изследвания.

Другото голямо неизвестно, отбелязва АФП, е това, че планът на Тръмп е всичко друго, но не и пътна карта за уреждане на израелско-палестинския конфликт.

Впрочем сегашното израелско правителство, което е най-дясното в съвременната история на страната, е категорично против създаването на палестинска държава. Израелският премиер Бенямин Нетаняху разкритикува строго страните, включително Франция, признали Държавата Палестина.

Що се отнася до по-голямата част от хипотетичната бъдеща палестинска държава - окупираният Западен бряг на река Йордан, този въпрос почти не е обсъждан, посочва Франс прес.

Израелското правителство разширява еврейските селища на Западния бряг, а негови крайнодесни представители на практика искат да бъде анексирана почти цялата територия.

"Един въпрос, върху който никой не е мислил наистина, защото всички естествено сме се съсредоточили върху Газа, е: може ли ситуацията на Западния бряг да остане стабилна или ще станем очевидци на срив?", бие тревога Гаит ал Омари.

Френският президент Еманюел Макрон, който впрочем е персона нон грата в Израел заради признаването на съществуването на палестинска държава, предупреди, че "ускоряването на строителството на (еврейски селища) на Западния бряг представлява екзистенциална заплаха за Държавата Палестина".

И така, перспективата за траен мир и "един нов Близък изток" засега си остава все така далечна. Надеждите са поне прекратяването на огъня да издържи и двете години на ужас в Израел и Газа да са останали в миналото.