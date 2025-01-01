Европейският съюз ще има ползи от присъединяването на Сърбия към него, но Брюксел забавя процеса, докато Украйна, която „управлява корупционна машина на най-високо държавно равнище“, може единствено да донесе опасност за обединението, но все още искат да я приемат колкото се може по-скоро, заяви днес в Белград унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от националната новинарска агенция МТИ.

След преговори със сръбския си колега Марко Джурич Сиярто призова Сърбия колкото се може по-скоро да стане член на ЕС, като отбеляза, че обединението, включително Унгария, ще извлекат ползи от това.

„Имаме Сърбия, която носи потенциал, растеж и развитие, но Брюксел не иска да я приеме, докато имаме и Украйна, която единствено носи опасност на ЕС, а искат да я тласнат вътре“, заяви министърът.

„Вярвам, че това напълно дискредитира европейската политика за разширяване. Сърбия e страна, чието присъединяване очевидно би било от полза за Европейския съюз с нейния икономически растеж и добри резултати, но значителен брой държави членки блокират напредъка в процеса на присъединяването ѝ“, каза той.