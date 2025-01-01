Сръбската петролна рафинерия в Панчево е преустановила производството, а заводите са преминали в т.нар. „топла циркулация“ 4 дни преди окончателното спиране на работата им, съобщи телевизия N1.

„Топла циркулация“ означава, че определено количество суровина се движи през системата, за да се поддържа функционалността ѝ, уточнява източник, запознат със ситуацията.

Причината за спирането на работата са наложените на компанията санкции от САЩ заради мажоритарния руски дял в собствеността на рафинерията.

От октомври миналата година „Петролна индустрия на Сърбия“ (NIS) е под санкции като част от мерките на Вашингтон срещу руския енергиен сектор след инвазията на Русия в Украйна през 2022 г. Дълго отлаганите санкции, първоначално обявени през януари, започнаха да се прилагат от 9 октомври, оставяйки Белград в търсене на решение за наближаваща енергийна криза.

„Надявахме се да получим лиценз вчера, но след разговори с различни американски партньори разбрахме, че те искат да видят и разгледат още детайли, за да могат да вземат възможно положително решение“, каза сръбският президент Александър Вучич.

Сърбия има седмица да спаси горивата си от санкциите на САЩ

„Националната банка получи предупреждение, както и всички търговски банки, че може да станат обект на санкции. По този начин излагаме на риск централната банка, но и всички търговски банки. Това означава, че може да има пълно спиране на платежните транзакции и услугите за населението, спиране на функционирането на платежните карти, спиране на функционирането на издаването на заеми и всичко останало“, каза още Вучич.

Той посочи, че е „лично получил устни гаранции от американците“, че до понеделник (1 декември), когато трябва да се вземе решение за оперативни санкции, няма да има такива за Националната банка и търговските банки.

„Ще проработи, това е съвсем сигурно, както днес, така и утре, така че няма заплаха, докато американците не информират обществеността дали са отказали или са приели. Ако откажат, функционирането на здравната система ще бъде застрашено“, заключи сръбският президент.

Той подчерта, че в този случай ще бъде застрашено и снабдяването на гражданите на Република Сърбия с основни хранителни продукти.

„Така че не става въпрос само за петрол или нефтени деривати, а за целия живот в Република Сърбия. Производството на всички ключови ресурси, включително производството на електроенергия, би било застрашено, което би могло да причини непредвидими последици - както в икономиката, домакинствата, така и за всеки гражданин“, обясни Вучич.

„В продължение на 10 месеца слушахме всичко, което ни казваха нашите руски приятели, и страната ни сега изпадна в тази ситуация“, каза Вучич.

Президентът Радев: Трябва да предотвратим криза на горивата

Той заяви, че твърденията, че Белград е отказал предложение за дял в Александропулис, не са верни.

„Аз лично предложих да вземем дял в Александропулис, но това никога не беше взето предвид. Ще предложа на Орбан да имаме дял в „Пакша 2“ (атомна електроцентрала) и винаги ще предлагам такива неща, които биха могли да осигурят енергийна стабилност за страната“, каза държавният глава.

Той подчерта, че няма лесни решения, но че целта е винаги да се казва истината на гражданите.

„Всичко, което ни остава днес и утре, е да получим лиценз за експлоатация на НИС от американците и това сега зависи само от тях“, каза още Вучич.