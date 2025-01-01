Игор Сечин, шефът на най-големия руски производител на петрол "Роснефт", днес заяви, че санкциите, наложени от Запада на Русия и Китай, ще доближат икономиките на западните страни до икономическа криза, съобщи Ройтерс.

В изказване на Руско-китайския енергиен бизнес форум (РКЕБФ) в Пекин Сечин, един от най-влиятелните хора в енергийния сектор на Русия, заяви също, че потребителите на Запада вече плащат висока цена за енергията.

"Продължаващата агресивна политика на Запада по отношение на санкциите срещу Русия и Китай без съмнение ще доведе до нова икономическа криза в западните страни", заяви Сечин. "Не всички западни политици осъзнават рисковете, пред които са изправени."

Съчетанието на руските ресурси и китайската технологична платформа осигурява развитието на икономиките на двете страни, допълни шефът на "Роснефт“, предаде ТАСС.

"Лишени от достъп до конкурентната ресурсна база на Русия и компонентната база на Китай, нашите западни опоненти могат да загубят технологичната и икономическата си субектност, което ще създаде предпоставки за реализиране на рисковете от цивилизационни преразпределения", заяви Сечин.

Китай се опитва да постигне независимост от геополитическа нестабилност чрез диверсификация на енергийния си микс, отбеляза също така Сечин, съобщи "Независимая газета". Посочвайки, че енергийното партньорство е един от приоритетите за Русия и Китай, Сечин цитира китайския президент Си Цзинпин, който е казал: "Китай трябва да държи енергийната купа с ориз в свои ръце".