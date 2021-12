🇦🇺😢 4 children were killed and at least 5 others were seriously injured after a bouncy #castle was blown into the air by strong winds in the Australian island state of #Tasmania. #Australia

By Wangcong | Pic from Local Media

Five children died and four others were in critical condition after falling from a bouncy castle that was lifted 10 meters (33 feet) into the air by a gust of wind at a school in Australia.

Four children have died and four more are in a critical condition after falling 10 metres from a bouncy castle in Australia.



Here's the latest:

Пет деца загинаха днес в Австралия, а няколко бяха тежко ранени, когато надуваемият замък, на който си играеха, бе вдигнат във въздуха от силен порив на вятър, съобщи полицията, цитирана от Франс прес.Инцидентът станал на тържество по случай края на срока в начално училище в град Девънпорт на остров Тасмания. Децата паднали от височина от десетина метра.На място загинали две момчета и две момичета на по 11-12 години. Още едно дете починало по-късно в болница от раните си. Други пет деца са с тежки травми.Австралийският премиер Скот Морисън каза, че скърби заедно с всички, засегнати от трагедията.Метеорологичната прогноза е била за слаб вятър и слънчево време в региона - на северния бряг на Тасмания, където сега започва лятото.